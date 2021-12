Il Governo ha programmato la distribuzione a dicembre di 1,5 milioni di dosi pediatriche di vaccino mRna-Pfizer (Di giovedì 2 dicembre 2021) Si parte con la vaccinazione in età pediatrica 5-11 anni. I vaccini al via dal 16 dicembre. “Con la recente approvazione dell’Aifa sull’utilizzo del vaccino per la fascia di età 5-11 anni, la Struttura Commissariale ha programmato la distribuzione a dicembre di 1,5 milioni di dosi pediatriche di vaccino mRna-Pfizer. Le dosi rappresentano una prima tranche che sarà poi integrata a gennaio e saranno rese disponibili a partire dal 15 dicembre, in modo che tutte le strutture vaccinali delle Regioni e Province autonome, saranno in grado di procedere alla vaccinazione dei bambini a partire dal giorno 16 dicembre”. Lo fa sapere la struttura del Commissario ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 2 dicembre 2021) Si parte con la vaccinazione in età pediatrica 5-11 anni. I vaccini al via dal 16. “Con la recente approvazione dell’Aifa sull’utilizzo delper la fascia di età 5-11 anni, la Struttura Commissariale haladi 1,5didi. Lerappresentano una prima tranche che sarà poi integrata a gennaio e saranno rese disponibili a partire dal 15, in modo che tutte le strutture vaccinali delle Regioni e Province autonome, saranno in grado di procedere alla vaccinazione dei bambini a partire dal giorno 16”. Lo fa sapere la struttura del Commissario ...

