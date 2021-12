(Di giovedì 2 dicembre 2021)ha qualche problema cone in suo aiuto accorre la sorellaha ultimante lamentato, come accaduto ad altri colleghi influencer, di avere meno copertura sul social. Ultimamente persembra sia diventato più complicato comunicare con i suoi follower su. La showgirl infatti ha lamentato di aver meno copertura sulla piattaforma social, con difficoltà da parte dei fan a visualizzare stories e contenuti e in suo soccorso è arrivata la sorella. Dalle stories infatti la maggiore di casa, che èsua socia in affari con diverse attività nel campo della moda, si è rivolta ai suoi numerosi ...

Advertising

zazoomblog : Il giallo di Cecilia Rodriguez scomparsa da Instagram. Interviene anche Belen - #giallo #Cecilia #Rodriguez… -

Ultime Notizie dalla rete : giallo Cecilia

Zazoom Blog

...già inoltrata e protocollata mercoledì 20 novembre 2021 alla Giunta comunale guidata da... Una panchina della villa comunale in via Belvedere sarà dedicata a Primo Levi, dipingendola di......già inoltrata e protocollata mercoledì 20 novembre 2021 alla Giunta comunale guidata da... Una panchina della villa comunale in via Belvedere sarà dedicata a Primo Levi, dipingendola di...I video degli interrogatori di monsignor Alberto Perlasca, accusatore di Becciu. «Papa Francesco era per trattare». Il Pm: «Falso». Il giallo delle 12 mila medaglie d’oro ...Cecilia Rodriguez ha qualche problema con Instagram e in suo aiuto accorre la sorella Belen. Cecilia Rodriguez ha ultimante lamentato, come accaduto ad altri colleghi influencer, di avere ...