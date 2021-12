Il dr. Giovanardi sospeso dall’ordine dei medici perché senza vaccino. L’ex senatore: «Mio fratello non è un no-vax» (Di giovedì 2 dicembre 2021) Come riporta la Gazzetta di Modena, L’ex primario del pronto soccorso di Modena, Daniele Giovanardi, è stato sospeso dall’ordine dei medici. Il medico, secondo la motivazione della sospensione non si sarebbe sottoposto al vaccino anticovid, obbligatorio per le professioni sanitarie. Daniele Giovanardi, fratello delL’ex senatore Carlo Giovanardi, in una intervista al giornale “La Pressa” ha specificato di aver inviato all’asl di Modena la documentazione, che lo esenterebbe dalla vaccinazione con i relativi certificati medici. L'articolo proviene da Forze Armate News. Leggi su forzearmatenews (Di giovedì 2 dicembre 2021) Come riporta la Gazzetta di Modena,primario del pronto soccorso di Modena, Daniele, è statodei. Il medico, secondo la motivazione della sospensione non si sarebbe sottoposto alanticovid, obbligatorio per le professioni sanitarie. DanieledelCarlo, in una intervista al giornale “La Pressa” ha specificato di aver inviato all’asl di Modena la documentazione, che lo esenterebbe dalla vaccinazione con i relativi certificati. L'articolo proviene da Forze Armate News.

