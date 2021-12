(Di giovedì 2 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Dopo le dure parole spese dall’ex assessore all’urbanistica Fausto Martino in merito alle dichiarazioni del sindaco diVincenzo Napoli sul ruolo di Oriol, l’architetto catalano che ha disegnato il piano urbanisticodel comune capoluogo e riqualificato il fronte del mare, non è tardata ad arrivare la replica dell’attualeMimmo De, già anche lui assessore all’urbanistica del Comune di. Per Dei salernitani devono, uno dei più grandi interpreti al mondo dell’urbanistica moderna. “Grazie a, redattore del nostro Piano Urbanistico, grazie a Vincenzo De Luca, sindaco all’epoca dell’incarico, ...

anteprima24 : ** Il consigliere comunale De Maio su #Bohigas: “#Salerno gli deve molto” ** - RadioVoceVicina : Lentini, il consigliere comunale della lista “Francesca Reale Sindaco” Gianmarco Di Grande: “Siamo un gruppo consil… - cesarebrogi1 : RT @PossibileIt: Sei un avvocato, un consigliere comunale, un notaio o un'altra figura che può autenticare le firme di referendum e leggi d… - SanremoNews : Triora: addio a Bruno Artuso, ex consigliere comunale di Sanremo e volto di Forza Italia - tanti messaggi di cordog… - EmanuelaAmendo1 : RT @PossibileIt: Sei un avvocato, un consigliere comunale, un notaio o un'altra figura che può autenticare le firme di referendum e leggi d… -

Ultime Notizie dalla rete : consigliere comunale

La mia città NEWS

...ferro sia con l'assessore tecnico Riccardo Mastrangeli che con il Presidente del consiglio... Magari si candiderà perfino come. D'altronde, prima della sua vittoria nel 2012, il ...Poi in quota PD c'è l'ingresso dell'exregionale Mimmo Battaglia e delle attualicomunali Lucia Nucera e Angela Martino. I rappresentanti delle tre liste civiche hanno invece ...Prosegue speditamente la campagna di vaccinazione all'hub del Parco della Scienza a Teramo, con oltre mille dosi somministrate quotidianamente. Ma non mancano i disagi per gli utenti a causa dei pochi ...Genzano (eventi) - Il comune di Genzano ha dato il suo patrocinio e sarà presente con il sindaco Carlo Zoccolotti e altri amministratori e consiglieri comunali locali. ilmamilio ...