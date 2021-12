Il Centro studi Tajani presentato a Reggio Emilia nell’ambito del festival “Noi contro le mafie” (Di giovedì 2 dicembre 2021) E’ approdato a Reggio Emilia, presso la Sala Rossa del Palazzo del Comune, nell’ambito del festival Noi contro le mafie, il Centro studi e ricerche Diego Tajani di Cutro. L’associazione, composta da un gruppo di studiosi e professionisti, intende promuovere la ricerca storiografica su Diego Tajani (magistrato, avvocato, statista), valorizzarne l’opera e il pensiero, contribuire alla diffusione della cultura della legalità anche attraverso l’elaborazione di studi qualificati sul fenomeno mafioso e l’attivazione di laboratori aperti alla società. In apertura della presentazione del Centro, è intervenuto il sindaco di Reggio Emilia, ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 2 dicembre 2021) E’ approdato a, presso la Sala Rossa del Palazzo del Comune,delNoile, ile ricerche Diegodi Cutro. L’associazione, composta da un gruppo diosi e professionisti, intende promuovere la ricerca storiografica su Diego(magistrato, avvocato, statista), valorizzarne l’opera e il pensiero, contribuire alla diffusione della cultura della legalità anche attraverso l’elaborazione diqualificati sul fenomeno mafioso e l’attivazione di laboratori aperti alla società. In apertura della presentazione del, è intervenuto il sindaco di, ...

Advertising

ivanscalfarotto : Sono intervenuto al convegno nel Centro Alti Studi del Ministero dell’Interno, sul tema sempre più attuale della ge… - UCIMU : ??Francesco Mordeglia, Centro Studi & Cultura di Impresa #UCIMU, riceve il premio per i 25 anni di carriera in assoc… - Silvia94581613 : RT @centrostudieu: In pochi giorni in centinaia avete popolato il nuovo account del Centro Studi d'Europa: GRAZIE Vi chiediamo di diffonde… - ConfindToscNord : La produzione industriale a Lucca, Pistoia e Prato nel 3° trimestre 2021: la ripresa continua con passo regolare. I… - paoloigna1 : RT @centrostudieu: In pochi giorni in centinaia avete popolato il nuovo account del Centro Studi d'Europa: GRAZIE Vi chiediamo di diffonde… -

Ultime Notizie dalla rete : Centro studi Covid, Max e Berla i cani "fiorentini" che fiutano il virus E' quanto prevede un protocollo di collaborazione siglato dall'Università degli Studi di Milano e l'Arma dei Carabinieri per l'impiego di Max e Berla, due pastori tedeschi del centro cinofili di ...

Variante Omicron Covid, le ultime news. Ecco cosa emerge dalle prime analisi Sempre secondo gli studi iniziali infatti emergerebbe che chi ha già avuto il Covid non è protetto ... è quanto si legge in un nuovo report del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle ...

Somme sottratte al "Centro Studi" di Palmi, condannato custode giudiziale Corriere della Calabria Il Centro studi Tajani presentato a Reggio Emilia nell’ambito del festival “Noi contro le mafie” E’ approdato a Reggio Emilia, presso la Sala Rossa del Palazzo del Comune, nell’ambito del festival Noi contro le mafie, il Centro studi e ricerche Diego Tajani di Cutro. L’associazione, composta da ...

Fibrosi cistica, molecole che fanno la differenza "Una Cura per tutti", la mission strategica di Ffc Ricerca - la fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi cistica -, trova risposte concrete in alcuni composti brevettati e dati in licenza per gli studi ...

E' quanto prevede un protocollo di collaborazione siglato dall'Università deglidi Milano e l'Arma dei Carabinieri per l'impiego di Max e Berla, due pastori tedeschi delcinofili di ...Sempre secondo gliiniziali infatti emergerebbe che chi ha già avuto il Covid non è protetto ... è quanto si legge in un nuovo report deleuropeo per la prevenzione e il controllo delle ...E’ approdato a Reggio Emilia, presso la Sala Rossa del Palazzo del Comune, nell’ambito del festival Noi contro le mafie, il Centro studi e ricerche Diego Tajani di Cutro. L’associazione, composta da ..."Una Cura per tutti", la mission strategica di Ffc Ricerca - la fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi cistica -, trova risposte concrete in alcuni composti brevettati e dati in licenza per gli studi ...