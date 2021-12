Il cambiamento climatico fotografato da Stefano Guindani «racconto gli effetti dell’essere umano sull’ambiente»

Leggi su open.online

(Di giovedì 2 dicembre 2021) «Le azioni che compiamo oggi, se ben orientate, garantiranno il perpetuarsi della vita umana e un futuro migliore per tutti e tutte». Da quando le Nazioni Unite hanno fissato gli obiettivi da seguire per evitare il disastro ambientale, gli occhi di tutto il mondo sono puntati sulle azioni dei governi e delle aziende globali. Ma per capire davvero a che punto è la lotta al, Banca Generali e il fotografohanno ideato «BG4SDGs – Time to Change», un progetto fotografico che racconterà mese dopo mese i ritardi e i traguardi globali in tema di sostenibilità. A metà strada tra l’arte e il reporting, si tratta del primo lavoro in assoluto che indaga lo stato di realizzazione di tutti i 17 punti definiti dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030, stilata durante la Conferenza delle parti sul ...