Advertising

zazoomblog : Il brasiliano Farias dà laddio defintivo al Cagliari - #brasiliano #Farias #laddio #defintivo - glooit : Il brasiliano Farias dà l'addio defintivo al Cagliari leggi su Gloo - TMit_news : Separazione consensuale fra Diego #Farias e il #Cagliari ??????. Il brasiliano lascia definitivamente i Rossoblù dopo… - CalcioPillole : Il #Cagliari e #Farias si separano dopo 7 anni. L'anno migliore del brasiliano in #Sardegna quello in #SerieB, auto… - Calcio_Casteddu : ? È arrivata anche l'ufficialità ?? Il brasiliano lascia il club rossoblù ? Siete d'accordo con la scelta fatta?… -

Ultime Notizie dalla rete : brasiliano Farias

Diegoe il Cagliari si separano. Ma questa volta per sempre: ufficiale la risoluzione consensuale del contratto che avrebbe legato il fantasistaalla società fino a giugno 2022. Dal suo ...... ha annunciato "la risoluzione consensuale del contratto di Diego: dal suo arrivo in ... Classe 1990,con cittadinanza italiana, è arrivato in Italia giovanissimo, nel 2005, nelle ...(ANSA) – CAGLIARI, 02 DIC – Diego Farias e il Cagliari si separano. Ma questa volta per sempre: ufficiale la risoluzione consensuale del contratto che avrebbe legato il fantasista brasiliano alla soci ...Dopo 6 anni con la maglia rossoblù, Diego Farias saluta il Cagliari. 142 presenze e 33 gol per l’italo-brasiliano in terra sarda: dati importanti nonostante le ultime tre stagioni passate lontano da C ...