Idrogeno - Toyota | al via nel 2022 la produzione di moduli fuel cell in Europa

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Lo sviluppo dei powertrain aè uno dei punti fermi della strategia di diversificazione della mobilità della. In questa ottica, la filiale europea ha annunciato che a gennaio delavvierà ladellee a combustibile di seconda generazione nell'impianto di Zaventem, a Bruxelles. Supporto ai partner strategici. I, più leggeri e compatti e già utilizzati sulla nuova Mirai, saranno sviluppati in due diversi formati (cubico e rettangolare) e destinati ad essere utilizzati anche dai partner della Casa giapponese operanti in vari settori. LaBusiness Unit si occuperà infatti non solo della, ma anche del supporto ingegneristico per l'integrazione dellee.