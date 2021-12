Ibra, nuova frecciatina a Materazzi: «Quando uno non è abbastanza bravo…» (Di giovedì 2 dicembre 2021) Continua il botta e risposta a distanza tra Ibrahimovic e Materazzi. Così lo svedese parla dell’ex difensore dell’Inter Nella sua nuova autobiografia “Adrenalina“, Zlatan Ibrahimovic è tornare a parlare dei suoi duri duelli con Materazzi Quando i due vestivano le maglie rispettivamente di Juventus e Inter. Lo svedese descrive così l’ex nerazzurro: «Materazzi entrava per farti male. Al dà delle ragioni della partita, aveva una strategia personale per innervosire l’avversario. Quando uno non è abbastanza bravo nel gioco, ricorre a tutti i mezzi per imporsi, era il suo stile». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Continua il botta e risposta a distanza trahimovic e. Così lo svedese parla dell’ex difensore dell’Inter Nella suaautobiografia “Adrenalina“, Zlatanhimovic è tornare a parlare dei suoi duri duelli coni due vestivano le maglie rispettivamente di Juventus e Inter. Lo svedese descrive così l’ex nerazzurro: «entrava per farti male. Al dà delle ragioni della partita, aveva una strategia personale per innervosire l’avversario.uno non èbravo nel gioco, ricorre a tutti i mezzi per imporsi, era il suo stile». L'articolo proviene da Calcio News 24.

