I marmi Torlonia al freddo stanno bene | ma le povere custodi?

Gentili responsabili dello spazio museale di Villa Caffarelli, nei Musei capitolini a Roma, ho appena visitato la mostra sui "marmi Torlonia. Collezionare capolavori", con grandissimo piacere e, spero, frutto, che coltiverò grazie al ricco catalogo curato da Salvatore Settis e Carlo Gasparri. Me ne congratulo, auguro che siano in tanti a valersi dell'apertura prorogata fino al 9 gennaio. Vorrei anche mettervi discretamente a parte di un dettaglio: le persone che custodiscono le varie sale della mostra, pressoché tutte giovani donne, mi pare, danno l'impressione di essere piuttosto infreddolite. Non credo che dipenda solo da quei magnifici marmi, di cui immagino che non soffrirebbero di una temperatura un po' più alta. Molti cordiali saluti.

