Hockey ghiaccio | Alps League 2021-2022 | esultano Cortina e Fassa Gherdeina travolto

(Di venerdì 3 dicembre 2021) L’ennesimo giovedì sera dell’diè andato in archivio. Andiamo a vedere come sono andate le cose in questo 2 dicembre per le squadre italiane, e non solo, impegnate in pista. A fare festa è il, che in casa si impone per 5-2 sul BEMER VEU Feldkirch: gli ampezzani prima vanno sotto 0-1, per effetto del gol ospite firmato da Stückler, nel primo periodo, poi si scatenano. Arrivano infatti il pari di Kaskinen, per l’1-1, poi la doppietta di Barnabò inframezzata dalla rete di De Zanna, per il 4-1, che viene fissato col risultato conclusivo dall’ultimo botta e risposta sull’asse Finucci-Birnstill. Nel derby Merano-invece a imporsi sono i secondi, con lo score di 4-5. Dopo il 3-0 iniziale dei meranesi, ...