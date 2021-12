“Ho imparato la lezione”: Mara Venier spiega cosa le è successo due settimane fa (Di giovedì 2 dicembre 2021) I telespettatori di Domenica In ricorderanno di certo la caduta di Mara Venier che aveva fatto preoccupare non poco i fedelissimi dello storico programma Rai. L’incidente si era verificato durante la puntata di due settimane fa, precisamente nel corso della pausa pubblicitaria. Al rientro in diretta, la Venier era parsa piuttosto sofferente, con il ghiaccio sulla fronte e una vistosa fasciatura al piede. In un primo momento la conduttrice aveva chiesto a Pierpaolo Pretelli di procedere nella conduzione, poi ha stretto i denti e ha ripreso in mano le redini della trasmissione (che si è però conclusa con un quarto d’ora di anticipo). LEGGI ANCHE => Mara Venier cade durante la diretta a ‘Domenica In’: ecco le sue condizioni di salute Ma cosa è ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 2 dicembre 2021) I telespettatori di Domenica In ricorderanno di certo la caduta diche aveva fatto preoccupare non poco i fedelissimi dello storico programma Rai. L’incidente si era verificato durante la puntata di duefa, precisamente nel corso della pausa pubblicitaria. Al rientro in diretta, laera parsa piuttosto sofferente, con il ghiaccio sulla fronte e una vistosa fasciatura al piede. In un primo momento la conduttrice aveva chiesto a Pierpaolo Pretelli di procedere nella conduzione, poi ha stretto i denti e ha ripreso in mano le redini della trasmissione (che si è però conclusa con un quarto d’ora di anticipo). LEGGI ANCHE =>cade durante la diretta a ‘Domenica In’: ecco le sue condizioni di salute Maè ...

