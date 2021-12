Highlights e gol Manchester United-Arsenal 3-2, Premier League 2021/2022 (VIDEO) (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Manchester United-Arsenal, sfida valida per la 14esima giornata di Premier League 2021/2022. Incontro ricco di gol all’Old Trafford, in cui i padroni di casa si impongono per 3-2 grazie alle proprie stelle portoghesi: Bruno Fernandes, alla 100esima partita per lo United, infatti, pareggia i conti dopo il discusso gol di Smith Rowe, mentre Cristiano Ronaldo, nella ripresa, segna i gol numero 800 e 801 in carriera. Nel mezzo, il momentaneo pareggio di Odegaard, che poi commetterà il fallo da rigore su Fred. Ecco quindi il VIDEO con le azioni salienti. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ilcon glie i gol di, sfida valida per la 14esima giornata di. Incontro ricco di gol all’Old Trafford, in cui i padroni di casa si impongono per 3-2 grazie alle proprie stelle portoghesi: Bruno Fernandes, alla 100esima partita per lo, infatti, pareggia i conti dopo il discusso gol di Smith Rowe, mentre Cristiano Ronaldo, nella ripresa, segna i gol numero 800 e 801 in carriera. Nel mezzo, il momentaneo pareggio di Odegaard, che poi commetterà il fallo da rigore su Fred. Ecco quindi ilcon le azioni salienti. SportFace.

