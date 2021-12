Harry Potter, tutti i film dal peggiore al migliore secondo Rotten Tomatoes (Di giovedì 2 dicembre 2021) Solo ieri 1° dicembre Amazon Prime Video ha reso disponibile per i propri abbonati l’intera saga di Harry Potter. Si tratta di una delle tante iniziative promosse da Warner Bros. per celebrare i vent’anni dall’uscita del primo capitolo – La pietra filosofale – che culmineranno con l’attesissima reunion. In attesa che il cast originale si ritrovi – senza Maggie Smith, impegnata sul set di Dowton Abbey, e J.K. Rowling – occorre dunque rinfrescare la memoria! Per l’occasione, in vista anche delle festività natalizie – che ben si sposano con l’atmosfera invernale della magica Hogwarts – può partire ufficialmente la maratona a tema Harry Potter. Tuttavia, ciascuno degli otto capitoli cinematografici, pur avendo riscontrato un enorme successo al boxoffice, non sempre sembra aver convinto la critica. Di seguito, dunque, la ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 2 dicembre 2021) Solo ieri 1° dicembre Amazon Prime Video ha reso disponibile per i propri abbonati l’intera saga di. Si tratta di una delle tante iniziative promosse da Warner Bros. per celebrare i vent’anni dall’uscita del primo capitolo – La pietra filosofale – che culmineranno con l’attesissima reunion. In attesa che il cast originale si ritrovi – senza Maggie Smith, impegnata sul set di Dowton Abbey, e J.K. Rowling – occorre dunque rinfrescare la memoria! Per l’occasione, in vista anche delle festività natalizie – che ben si sposano con l’atmosfera invernale della magica Hogwarts – può partire ufficialmente la maratona a tema. Tuttavia, ciascuno degli otto capitoli cinematografici, pur avendo riscontrato un enorme successo al boxoffice, non sempre sembra aver convinto la critica. Di seguito, dunque, la ...

Advertising

SuperTennisTv : Tennis italiano in lutto. È morto il professor Pierfrancesco Parra, storico medico della nazionale e da sempre al… - gretacongiu_ : RT @bestvyears_: Io amo il fatto che le mie amiche, anche se non sono fan, mi accompagnano tutte al cinema a vedere Harry Potter solo perch… - MangaForevernet : One Piece: record di vendite per superare…Harry Potter - NoahsGoodTimes : RT @ItsAhmedIndeed: @chefastidioo_ Il Harry Potter Italiano - ItsAhmedIndeed : @chefastidioo_ Il Harry Potter Italiano -