Ha offeso l'arbitro, il Giudice sportivo stoppa Spalletti per due turni. Multa a Zaniolo (Di giovedì 2 dicembre 2021) Spalletti e Abraham, ma anche Karsdorp e Zaniolo. Questi i nomi finiti sulla lista del Giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, dopo le quattro gare di ieri (15esima giornata). I ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 2 dicembre 2021)e Abraham, ma anche Karsdorp e. Questi i nomi finiti sulla lista deldella Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, dopo le quattro gare di ieri (15esima giornata). I ...

Advertising

sportli26181512 : Ha offeso l'arbitro, il Giudice sportivo stoppa Spalletti per due turni. Multa a Zaniolo: Ha offeso l'arbitro, il G… - Gazzetta_it : Ha offeso l'arbitro, il Giudice sportivo stoppa Spalletti per due turni. Multa a Zaniolo - Frances55525019 : @Andrea842631710 I cambi sono artefici degli infortuni, ma sbagliato lo stesso. Elmas irritante. Demme ok politano… - CronacheTweet : «Ho perso la partita e l'accetto, ma non accetto quando l'arbitro non osserva le regole. Non è la prima volta che s… -