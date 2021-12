Gsk: “Dati in vitro dimostrano efficacia monoclonale contro variante Omicron” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Dati preclinici dimostrano che l’anticorpo monoclonale sperimentale sotrovimab mantiene l’attività anche contro le mutazioni chiave della nuova variante di Omicron (B.1.1.529). Lo annunciano le aziende GlaxoSmithKline e Vir Biotechnology, riferendo di un aggiornamento dei Dati in pre-print su ‘bioRxiv’. Il farmaco viene prodotto in Italia nello stabilimento Gsk di Parma per tutto il mondo, ed è già nella lista di medicinali autorizzati per l’uso emergenziale nel nostro Paese. L’aggiornamento dei Dati deriva da test di pseudo-virus su specifiche mutazioni individuali trovate in Omicron. Ad oggi – si legge in una nota congiunta – sotrovimab ha dimostrato di essere attivo contro tutte le varianti testate di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 2 dicembre 2021)precliniciche l’anticorposperimentale sotrovimab mantiene l’attività anchele mutazioni chiave della nuovadi(B.1.1.529). Lo annunciano le aziende GlaxoSmithKline e Vir Biotechnology, riferendo di un aggiornamento deiin pre-print su ‘bioRxiv’. Il farmaco viene prodotto in Italia nello stabilimento Gsk di Parma per tutto il mondo, ed è già nella lista di medicinali autorizzati per l’uso emergenziale nel nostro Paese. L’aggiornamento deideriva da test di pseudo-virus su specifiche mutazioni individuali trovate in. Ad oggi – si legge in una nota congiunta – sotrovimab ha dimostrato di essere attivotutte le varianti testate di ...

Advertising

lifestyleblogit : Gsk: 'Dati in vitro dimostrano efficacia monoclonale contro variante Omicron' - - telodogratis : Gsk: “Dati in vitro dimostrano efficacia monoclonale contro variante Omicron” - italiaserait : Gsk: “Dati in vitro dimostrano efficacia monoclonale contro variante Omicron” - TV7Benevento : Gsk: 'Dati in vitro dimostrano efficacia monoclonale contro variante Omicron'... - fisco24_info : Gsk: 'Dati in vitro dimostrano efficacia monoclonale contro variante Omicron': Dati preclinici dimostrano che l'ant… -