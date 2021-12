Grillo rilancia il post del M5s: “Nessuna divisione né gelo con Conte. Si lavora a un piano comunicativo efficace” (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Nessuna divisione” tra il M5s e il fondatore Beppe Grillo. Lo scrive il Movimento, lo rilancia sui social il garante dei pentastellati. Grillo ha condiviso sul proprio profilo Facebook il comunicato del M5s in cui si chiariscono i termini del tentativo di accordo in corso per coinvolgere sul piano comunicativo anche il suo blog personale e i suoi canali social. E dove si afferma che non si registra Nessuna “lite” o “gelo” tra il presidente Giuseppe Conte e lo stesso Grillo e che “tutte le decisioni che verranno adottate saranno per migliorare l’efficacia comunicativa del Movimento e la diffusione della sua azione politica”. “Rispetto a indiscrezioni che sono state diffuse, si precisa che non c’è stata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) “” tra il M5s e il fondatore Beppe. Lo scrive il Movimento, losui social il garante dei pentastellati.ha condiviso sul proprio profilo Facebook il comunicato del M5s in cui si chiariscono i termini del tentativo di accordo in corso per coinvolgere sulanche il suo blog personale e i suoi canali social. E dove si afferma che non si registra“lite” o “” tra il presidente Giuseppee lo stessoe che “tutte le decisioni che verranno adottate saranno per migliorare l’efficacia comunicativa del Movimento e la diffusione della sua azione politica”. “Rispetto a indiscrezioni che sono state diffuse, si precisa che non c’è stata ...

