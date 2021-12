Greta Beccaglia, le reazioni da Andrea Delogu a Diletta Leotta alle molestie in diretta: “Vergogna” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Dopo le molestie in diretta tv subite da Greta Beccaglia, arriva la dura reazione del mondo della politica e dello spettacolo. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 2 dicembre 2021) Dopo leintv subite da, arriva la dura reazione del mondo della politica e dello spettacolo. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Agenzia_Ansa : Daspo di 3 anni per il tifoso che ha molestato la giornalista Greta Beccaglia durante una diretta tv dall'esterno d… - fanpage : Il molestatore di #GretaBeccaglia che parla di goliardata è un copione già visto: quello del maschio convinto di di… - acffiorentina : ACF Fiorentina e il presidente Rocco Commisso hanno voluto esprimere personalmente la propria solidarietà a Greta B… - infoitsport : Greta Beccaglia, formalizzata accusa violenza sessuale per i due tifosi della Fiorentina - Dreamer821_ : RT @mcbeatIes: Vi giuro che un giorno riusciremo a togliervi l'abitudine di chiamare per nome ogni singola donna e non mettere, invece, il… -