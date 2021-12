Greta Beccaglia, il tifoso che ha molestato la giornalista in diretta: il gesto estremo dopo la bufera di questi giorni (Di giovedì 2 dicembre 2021) Andrea Serrani, indagato per il reato di violenza sessuale dopo aver molestato la giornalista Greta Beccaglia, non vive più nella sua casa abituale. Il 45enne – rivela Il Messaggero -, ha scelto di trasferirsi in un alloggio segreto. «Non merito la gogna mediatica che si è scatenata contro di me – ha dichiarato al quotidiano romano -, non ho mai fatto male a nessuno e vivo la mia vita lavorando». L’uomo, che abitava a Chiaravalle, in provincia di Ancona, con la sua compagna e la figlia minorenne, adesso si trova in una località sconosciuta. Da quando è scoppiato lo scandalo, poi, Serrani ha smesso di lavorare: è il gestore del ristorante Il Ranocchiaro. Dovrebbe «riaprire nel fine settimana – ha spiegato il legale -, adesso Serrani ha bisogno di riposare. Certo, nutre anche ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 2 dicembre 2021) Andrea Serrani, indagato per il reato di violenza sessualeaverla, non vive più nella sua casa abituale. Il 45enne – rivela Il Messaggero -, ha scelto di trasferirsi in un alloggio segreto. «Non merito la gogna mediatica che si è scatenata contro di me – ha dichiarato al quotidiano romano -, non ho mai fatto male a nessuno e vivo la mia vita lavorando». L’uomo, che abitava a Chiaravalle, in provincia di Ancona, con la sua compagna e la figlia minorenne, adesso si trova in una località sconosciuta. Da quando è scoppiato lo scandalo, poi, Serrani ha smesso di lavorare: è ilre del ristorante Il Ranocchiaro. Dovrebbe «riaprire nel fine settimana – ha spiegato il legale -, adesso Serrani ha bisogno di riposare. Certo, nutre anche ...

