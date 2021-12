Greta Beccaglia: «Continuano ad attaccarmi, ma non voglio essere ricordata come la giornalista molestata» – L’intervista (Di giovedì 2 dicembre 2021) «Cosa ho sbagliato? Me lo puoi dire? Io ho solo denunciato quello che è accaduto». Inizia così il colloquio di Open con Greta Beccaglia, la giornalista di Toscana Tv molestata da due tifosi dopo la partita Empoli-Fiorentina del 27 novembre. «Mi hanno ferito, questa vicenda mi ha fatto male. Mi sono sentita un oggetto. Mi aspettavo che fossero arrabbiati per la sconfitta della Fiorentina ma non che facessero così. Ero impaurita. Quello che mi ha fatto più male è stata l’indifferenza, molti lì presenti non mi hanno aiutata, si sono limitati a guardare», ci confida. E ora non va tanto meglio: «Ho vomitato tutto il giorno, non ho dormito. Tutto è sulle mie spalle. Mi dicono che sono una “tr*ia, putt*na, che ho distrutto la vita di un uomo, che me lo sono cercata”. Tutte cose che fanno male». Non solo lo schiaffo sul ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 dicembre 2021) «Cosa ho sbagliato? Me lo puoi dire? Io ho solo denunciato quello che è accaduto». Inizia così il colloquio di Open con, ladi Toscana Tvda due tifosi dopo la partita Empoli-Fiorentina del 27 novembre. «Mi hanno ferito, questa vicenda mi ha fatto male. Mi sono sentita un oggetto. Mi aspettavo che fossero arrabbiati per la sconfitta della Fiorentina ma non che facessero così. Ero impaurita. Quello che mi ha fatto più male è stata l’indifferenza, molti lì presenti non mi hanno aiutata, si sono limitati a guardare», ci confida. E ora non va tanto meglio: «Ho vomitato tutto il giorno, non ho dormito. Tutto è sulle mie spalle. Mi dicono che sono una “tr*ia, putt*na, che ho distrutto la vita di un uomo, che me lo sono cercata”. Tutte cose che fanno male». Non solo lo schiaffo sul ...

