Green pass, Regioni: obbligo sui trasporti crea criticità per studenti (Di giovedì 2 dicembre 2021) La Conferenza delle Regioni segnala alcune criticità legate all'obbligo del Green pass sui trasporti. Il certificato vaccinale, infatti, serve per salire su bus e treni ma non per entrare a scuola: in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 2 dicembre 2021) La Conferenza dellesegnala alcunelegate all'delsui. Il certificato vaccinale, infatti, serve per salire su bus e treni ma non per entrare a scuola: in ...

Advertising

CarloCalenda : Sono quasi due anni che ascoltiamo programmi tv infarciti di negazionisti del COVID prima e no Vax-no green pass po… - GuidoDeMartini : ??NO PASS?? ????BELGIO???? Il tribunale di Namur ordina entro 5?? giorni il ritiro del PASS, pena la multa di 5mila € gio… - Corriere : L’ad di Pfizer: «Servirà un vaccino all’anno per un po’». Isolati 130 passeggeri del ... - mb021049 : RT @ilruttosovrano: Montecitorio, rissa tra i deputati leghisti sul green pass, udito anche qualche colpo di clava. - VailatiSergio : RT @GeMa7799: Multe fino a 1000 euro per chi sale sul bus senza Green Pass..Lamorgese: I cittadini devono capire che si fa sul serio. E le… -