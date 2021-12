Green pass: Letta, 'solidarietà a Bonaccini, avanti Stefano siamo con te' (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Piena solidarietà a Stefano Bonaccini. Vai avanti Stefano! siamo con te". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter dopo minacce gruppi No Vax al presidente della Regione Emilia Romagna. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Piena. Vaicon te". Così il segretario del Pd, Enrico, su twitter dopo minacce gruppi No Vax al presidente della Regione Emilia Romagna.

Advertising

CarloCalenda : Sono quasi due anni che ascoltiamo programmi tv infarciti di negazionisti del COVID prima e no Vax-no green pass po… - GuidoDeMartini : ??NO PASS?? ????BELGIO???? Il tribunale di Namur ordina entro 5?? giorni il ritiro del PASS, pena la multa di 5mila € gio… - Corriere : L’ad di Pfizer: «Servirà un vaccino all’anno per un po’». Isolati 130 passeggeri del ... - silvy27162858 : @baro69 @myrtamerlino @GianlucaZx Risposta tipica di chi insulta a prescindere , la punteggiatura sarà un mio probl… - anam_shivaja : RT @ElGusty99523701: ???? - GERMANIA: IL GREEN PASS NON BASTA, IL SUPER GREEN PASS NON BASTA, ORA LOCKDOWN TOTALE PER NON VACCINATI. MA NON B… -