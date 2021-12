Green pass a lavoro, ecco cosa cambia (Di giovedì 2 dicembre 2021) Pubblicata lo scorso 20 novembre, la legge n. 165/2021 – di conversione del decreto-legge n. 127/2021 – ha introdotto alcune novità relativamente all’obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19 al fine di accedere al luogo di lavoro, a partire dalla possibilità per il lavoratore di consegnare al datore di lavoro una copia della propria certificazione verde Covid-19. In tal modo, i lavoratori interessati – per tutta la durata della validità del Green pass – sono esonerati dai controlli – all’accesso e/o a campione – posti in essere dal rispettivo datore di lavoro. Giova sottolineare che detta possibilità è riconosciuta in capo al solo lavoratore e non al datore di lavoro; pertanto, resta fermo il divieto per il datore di lavoro di richiedere al lavoratore ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 2 dicembre 2021) Pubblicata lo scorso 20 novembre, la legge n. 165/2021 – di conversione del decreto-legge n. 127/2021 – ha introdotto alcune novità relativamente all’obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19 al fine di accedere al luogo di, a partire dalla possibilità per il lavoratore di consegnare al datore diuna copia della propria certificazione verde Covid-19. In tal modo, i lavoratori interessati – per tutta la durata della validità del– sono esonerati dai controlli – all’accesso e/o a campione – posti in essere dal rispettivo datore di. Giova sottolineare che detta possibilità è riconosciuta in capo al solo lavoratore e non al datore di; pertanto, resta fermo il divieto per il datore didi richiedere al lavoratore ...

