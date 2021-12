Grande Fratello news, amatissimo ex protagonista è diventato papà (Di giovedì 2 dicembre 2021) É diventato papà per la prima volta uno dei gieffini più amati di sempre. Stiamo parlando del deejay napoletano Tommaso Vianello, in arte Tommy Vee, che ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Nip, dove tra l’altro ha avuto un flirt abbastanza lungo con Carolina Marconi. Lui e la sua attuale compagna Greta Rubino sono diventati genitori di una bimba, e noi facciamo loro i più sinceri auguri da parte dello staff di Anticipazioni.tv! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan passano la notte insieme sotto le coperte Il nuovo entrato e la show-girl hanno avuto un feeling immediato che si è tradotto in una notte “sottocoperta” GF Vip, Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan passano la notte ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 2 dicembre 2021) Éper la prima volta uno dei gieffini più amati di sempre. Stiamo parlando del deejay napoletano Tommaso Vianello, in arte Tommy Vee, che ha partecipato alla quarta edizione delNip, dove tra l’altro ha avuto un flirt abbastanza lungo con Carolina Marconi. Lui e la sua attuale compagna Greta Rubino sono diventati genitori di una bimba, e noi facciamo loro i più sinceri auguri da parte dello staff di Anticipazioni.tv! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan passano la notte insieme sotto le coperte Il nuovo entrato e la show-girl hanno avuto un feeling immediato che si è tradotto in una notte “sottocoperta” GF Vip, Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan passano la notte ...

Advertising

ladyonorato : Il grande fratello a guida europea affila le armi. Siamo sotto stringente controllo, le nostre opinioni e discussio… - trash_italiano : Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli: “Biagio è normale o è gay?” - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata nuovo appuntamento con #GFVIP condotto da @alfosignorini - Giampaolesimo : @JordanoSimo A Cagliari c'inculano come non mai, mal che vada guardo il Grande Fratello che almeno mi faccio due risate - Saimon194 : HAHAHAHH SCUSATE, STO RECUPERANDO SOLO ORA IL MOMENTO DEL “COMUNICATO CHE IL GRANDE FRATELLO HA REDATTO PER IL GRAV… -