Governare il futuro. Innamorati o spioni? Occhio alle app-spia (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il 30% di noi trova normale installare sullo smartphone del proprio partner un'app capace di tracciarne i movimenti, l'uso del telefonino, del tablet o del PC e di attivare, a distanza, il microfono o la videocamera. E non basta. L'8% degli uomini e il 10% delle donne si sono sentiti chiedere dal partner se avessero qualcosa in contrario in questa forma di pedinamento digitale. E chissà quale è la percentuale di quelli che hanno installato questo genere di app sullo smartphone del partner senza neppure chiedere permesso. I numeri, i dati, le percentuali rimbalzano da una ricerca pubblicata nei giorni scorsi da Kaspersky società leader nella sicurezza digitale. E sono dati che tratteggiano, a tinte fosche, i contorni di un fenomeno che non possiamo lasciarci scivolare addosso. Le app che ne sono protagoniste, infatti, sono, sfortunatamente, scaricabili dall'Apple Store e dal Play Store ...

