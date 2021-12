Gomorra | anticipazioni delle nuove puntate | è guerra tra Genny Savastano e Ciro Di Marzio

(Di giovedì 2 dicembre 2021) I nuovi colpi di scena nella quinta ed ultima stagione di, continueranno a delineare sempre di più lo scontro traDi. La serie non sta affatto deludendo le aspettative del pubblico mentre ci si avvicina al quinto e sesto episodio in prima visione venerdì 3 dicembre su Sky Atlantic, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

cattivissim : Omg ho letto le anticipazioni su Isabella… alla faccia di Gomorra, della vecchia e di codice sconto … ?? #uominiedonne - infoitcultura : Gomorra 5, anticipazioni terza puntata - infoitcultura : Gomorra 5 anticipazioni 3 puntata: Gennaro viene annientato? - infoitcultura : Gomorra 5: Le anticipazioni degli episodi 3 e 4 e una clip in anteprima con Sangue Blu - infoitcultura : Gomorra 5, le anticipazioni della terza puntata -

Ultime Notizie dalla rete : Gomorra anticipazioni

5, episodi 5 e 6:delle puntata in onda su Sky venerdì 3 dicembre. Lo scontro tra Ciro e Genny entra sempre di più nel vivo senza esclusione di colpi e nuove alleanze.5, ...Tags:Le anticipazioni del quinto e sesto episodio della quinta stagione di "Gomorra", in prima visione venerdì 3 dicembre su Sky Atlantic.Scopriamo le anticipazioni delle prossime puntate di Gomorra 5, in arrivo venerdì 3 dicembre, su Sky Atlantic. Si tratta dello specifico delle puntate 5 e 6 delle serie e si vedranno anche le riprese ...