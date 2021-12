Golf | Laporta | “La Ryder Cup 2023 di Roma è il mio obiettivo”

(Di giovedì 2 dicembre 2021) “Nel 2022, punto a vincere almeno un torneo sul Dp World Tour. E ancora: a giocare un Major e a collezionare punti fondamentali nella corsa alle qualificazioni, sponda Europa, per laCupdiche è uno dei miei grandi obiettivi”. Queste le dichiarazioni all’ANSA di Francesco, a margine del raduno della squadra nazionale professionisti in corso, fino a domenica 5 dicembre, alNazionale di Sutri (Viterbo), la Coverciano del green. L’italiano guarda in alto, con la consapevolezza che “Il 2021 è stato l’anno migliore della mia carriera. E a breve diventerò papà non vedo l’ora”. SportFace.

