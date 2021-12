Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di giovedì 2 dicembre 2021) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come le intenzioni di voto degli italiani siano molto cambiate negli ultimi mesi. Merito anche del risultato della elezioni amministrative di ottobre che hanno premiato il Pd e che continuano a spingere sempre più in alto il partito di Enrico Letta. Voti presi però all'elettorato del Movimento 5 Stelle, che cala. Il centrodestra resta maggioranza sfiorando il 50% L'ultimo sondaggio è di: Demopolis per Otto e Mezzo del 1 dicembre Pd - 21% (+0,5% rispetto al 25 novembre) FdI - 20,3% (-0,2%) Lega - 19,2% (+0,2%) M5S - 15,8% (-1%) FI - 7,4% (+0,6%) Azione - 2,8% (-0,4%) Italia Viva - 1,9% (+0,1%) SWG per Tg La7 del 29 novembre Pd - 21,1 (+0,3% rispetto al 22 novembre) FdI ... Leggi su panorama (Di giovedì 2 dicembre 2021) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come ledidegli italiani siano molto cambiate neglimesi. Merito anche del risultato della elezioni amministrative di ottobre che hanno premiato il Pd e che continuano a spingere sempre più in alto il partito di Enrico Letta. Voti presi però all'elettorato del Movimento 5 Stelle, che cala. Il centrodestra resta maggioranza sfiorando il 50% L'ultimoo è di: Demopolis per Otto e Mezzo del 1 dicembre Pd - 21% (+0,5% rispetto al 25 novembre) FdI - 20,3% (-0,2%) Lega - 19,2% (+0,2%) M5S - 15,8% (-1%) FI - 7,4% (+0,6%) Azione - 2,8% (-0,4%) Italia Viva - 1,9% (+0,1%) SWG per Tg La7 del 29 novembre Pd - 21,1 (+0,3% rispetto al 22 novembre) FdI ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli ultimi Hamilton 'Fra me e Verstappen una delle battaglie più dure' "Non posso cambiare il passato, posso solo prepararmi al meglio per gli ultimi due Gp" GEDDA (ARABIA SAUDITA) - "Questa è la battaglia più dura che lo sport ha visto da molto tempo, la più impegnativa. Inoltre siamo ancora in una pandemia, quindi abbiamo dovuto ...

Cloud di nuova generazione: basato sul concetto Everything - as - a - Service "L'Italia sta attraversando uno dei periodi più ricchi di opportunità degli ultimi decenni. Un ... Nello stesso periodo, l'impatto diretto per gli attori della filiera ICT è stimato in circa 1,3 ...

Bologna, gli ultimi gol segnati nel primo tempo? Contro la Lazio Corriere dello Sport.it L'Honduras sta per avere la sua prima donna presidente (e di sinistra) Xiomara Castro Lo spoglio dei voti per l'elezione presidenziale in Honduras non è ancora terminato, ma con il 52% dei voti conteggiati, Xiomara Castro ha avuto il 53% dei voti mentre il suo sfidante del Partito Nazi ...

I benefici della terapia del caldo e del freddo Viene anche definita terapia del freddo, e vengono utilizzate temperature molto basse per trattare una serie di patologie. Ma sapevi della crioterapia con contrasto? Ha più vantaggi rispetto alla norm ...

