Gli autori si sono sbottonati un po' sull' ultimo episodio e il cast si è lasciato andare alla malinconia da ultimo giorno di set

La Casa di Carta, la serie spagnola dei record, sta per volgere al termine. Il 3 dicembre Netflix diffonderà le ultime 5 puntate, che si apprestano ad essere le più emozionanti di sempre. Non solo: nell'episodio finale il Professore commetterà un errore. La rivelazione è proprio dei creatori dello show, annunciata durante la conferenza stampa globale de La Casa di Carta Parte 5, Volume 2. Il creatore Álex Pina e la sceneggiatrice Esther Martínez Lobato hanno inoltre dichiarato che negli in questo finale di serie ci saranno ancher molti flashback, che aiuteranno a ricomporre tutti i pezzi del puzzle e a capire meglio le sfaccettature dei vari personaggi.

