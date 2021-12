Gkn, sindacati: azienda disponibile a stop licenziamenti. L’attenzione di Invitalia (Di giovedì 2 dicembre 2021) piraglio per la Gkn. I sindacati infatti annunciano: «La proprietà di Gkn ha dichiarato di essere disposta a trasferire tutte le azioni al dott. Borgomeo e conseguentemente a non avviare una nuova procedura di licenziamento per tutta la durata del negoziato sindacale con la potenziale nuova proprietà». Per i sindacati «si tratta di una novità importante che finalmente accende una speranza per i circa 400 lavoratori di Firenze» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 2 dicembre 2021) piraglio per la Gkn. Iinfatti annunciano: «La proprietà di Gkn ha dichiarato di essere disposta a trasferire tutte le azioni al dott. Borgomeo e conseguentemente a non avviare una nuova procedura di licenziamento per tutta la durata del negoziato sindacale con la potenziale nuova proprietà». Per i«si tratta di una novità importante che finalmente accende una speranza per i circa 400 lavoratori di Firenze» L'articolo proviene da Firenze Post.

