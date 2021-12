Giusta la punizione che porta al gol di Ibra

Advertising

marcodilago : @PoliticaPerJedi È la giusta punizione per una merda che rovinato tante persone! - Franz_la_rude : La severa ma giusta punizione per essere uscita di mercoledì sera è tornare a casa e beccarsi il bocco su Nada Cella #chilhavisto - MarelliGui : @annatrieste @sscnapoli Anna se ci dava la giusta punizione sul secondo gol loro stavamo parlando d’altro - VCountry3 : RT @armidmar: PER FAVORE ITALIANI ASCOLTATE : TUTTI QUELLI DELLA SANITA', VENDUTI, LO SANNO MA L'ARROGANZA E IL DANARO PREDOMINANO-… - armidmar : PER FAVORE ITALIANI ASCOLTATE : TUTTI QUELLI DELLA SANITA', VENDUTI, LO SANNO MA L'ARROGANZA E IL DANARO PRED… -

Ultime Notizie dalla rete : Giusta punizione

Quotidiano.net

Non sanziona il tocco di braccio di Vanheusden che ferma Diaz verso l'area, poteva starci ladal limite dell'aria. Per il resto dirige con autorità un gara che viaggia, comunque, sempre su ...Il 3 - 0 firmato da Ibrahimovic (10' su) e dalla doppietta di Messias (47' di testa, 61' ... Non so dove potremo arrivare, ma la squadra ha avuto la reazione. Non siamo una squadra da ...SACCHI 6,5. Giusto assegnare la punizione dalla quale nasce l’1-0 del Milan, il fallo di mano è plateale. Decide invece di non ammonire Vazquez per un fallo plateale e pericoloso su Tonali, decisione ...Roman Chornopyshchuk è sempre più il bomber della Civitanovese. Sono già sei i gol realizzati dall’attaccante ex Aurora Treia e Maceratese e ora sognare non costa nulla: giocatore esperto della catego ...