Giulia Pratelli presenta il nuovo singolo “Qualcuno che ti vuole bene” ft. Bianco

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Dal 3 dicembre è disponibile in rotazione radiofonica “CHE TI” (Blackcandy Produzioni),dipresente su tutte le piattaforme di streaming a partire dal 22 novembre. Il brano, che vede il featuring del cantautore, anticipa ilalbum della giovane artista che è stato prodotto interamente da ZIBBA e sarà pubblicato a gennaio 2022. “CHE TI”, ultima release di, è un brano scritto in viaggio, in uno di quei momenti in cui si cerca casa propria in ciò che si ha intorno e la si trova in piccole soluzioni quotidiane, minuscole attenzioni o distrazioni: proprio ...

Dal 3 dicembre è disponibile in rotazione radiofonica "QUALCUNO CHE TI VUOLE BENE" (Blackcandy Produzioni), nuovo singolo di GIULIA PRATELLI presente su tutte le piattaforme di streaming a partire dal ..." QUALCUNO CHE TI VUOLE BENE ", ultima release di GIULIA PRATELLI, è un brano scritto in viaggio, in uno di quei momenti in cui si cerca casa propria in ciò che si ha intorno e la si trova in piccole ...