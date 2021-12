Giudice Sportivo, un turno di squalifica per Karsdorp e Abraham: salteranno Roma-Inter (Di giovedì 2 dicembre 2021) Al termine delle quattro partite disputate ieri, sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in vista della 16a giornata di Serie A. Due i giocatori che salteranno il prossimo turno ed entrambi della Roma. Si tratta di Rick Karsdorp e Tammy Abraham. Il primo – si legge nel comunicato ufficiale della Lega Serie A – “per comportamento non regolamentare in campo”. L’inglese “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. Entrambi salteranno dunque Roma-Inter. FOTO: Instagram Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 2 dicembre 2021) Al termine delle quattro partite disputate ieri, sono arrivate le decisioni delin vista della 16a giornata di Serie A. Due i giocatori cheil prossimoed entrambi della. Si tratta di Ricke Tammy. Il primo – si legge nel comunicato ufficiale della Lega Serie A – “per comportamento non regolamentare in campo”. L’inglese “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. Entrambidunque. FOTO: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

