Giudice Sportivo, due turni di squalifica per Spalletti: salterà Atalanta ed Empoli (Di giovedì 2 dicembre 2021) Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, salterà per squalifica le prossime due sfide degli azzurri contro Atalanta ed Empoli: il Giudice Sportivo ha fermato il tecnico toscano “per avere, al 47° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale indirizzando reiteratamente al Direttore di gara espressioni gravemente irriguardose; infrazione rilevata da un Assistente; recidivo”. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 2 dicembre 2021) Luciano, tecnico del Napoli,perle prossime due sfide degli azzurri controed: ilha fermato il tecnico toscano “per avere, al 47° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale indirizzando reiteratamente al Direttore di gara espressioni gravemente irriguardose; infrazione rilevata da un Assistente; recidivo”. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

