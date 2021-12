Gianni Versace, l’uomo che diventò leggenda nel mondo del fashion (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Penso che la responsabilità dei designers sia quella di spezzare le catene e andare contro le regole” affermava sempre Gianni Versace. Lui che fu uno tra gli stilisti più rivoluzionari di tutti i tempi, capace di stravolgere il mondo della moda. Una vita intensa quella del designer in grado di arrivare nell’olimpo mondiale del fashion. Un’esistenza vissuta sempre al massimo, terminata però con un brutale omicidio. Proprio oggi, 2 dicembre, avrebbe compiuto settantacinque anni e noi vogliamo omaggiarlo ripercorrendo la sua strabiliante carriera. Gianni Versace: da Reggio Calabria alla conquista del mondo Gianni Versace nasce a Reggio Calabria il 2 dicembre 1946. E’ il secondo di tre fratelli: Santo e Donatella Versace. ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Penso che la responsabilità dei designers sia quella di spezzare le catene e andare contro le regole” affermava sempre. Lui che fu uno tra gli stilisti più rivoluzionari di tutti i tempi, capace di stravolgere ildella moda. Una vita intensa quella del designer in grado di arrivare nell’olimpo mondiale del. Un’esistenza vissuta sempre al massimo, terminata però con un brutale omicidio. Proprio oggi, 2 dicembre, avrebbe compiuto settantacinque anni e noi vogliamo omaggiarlo ripercorrendo la sua strabiliante carriera.: da Reggio Calabria alla conquista delnasce a Reggio Calabria il 2 dicembre 1946. E’ il secondo di tre fratelli: Santo e Donatella. ...

