Gf Vip | Veronica Ursida racconta come è nata la relazione con l’ex fidanzato di Miriana Trevisan

Leggi su isaechia

(Di giovedì 2 dicembre 2021)ha rilasciato un’intervista a FraLof pubblicata sul sito piudonna.it e ha parlato dell’inizio della sua storia d’amore condi. Sul fronte Uomini e Donne, ultimamente ha fatto discutere l’atteggiamento di Graziano Amato che è stato cacciato dopo averto di avere delle foto inequivocabili ed intime di una dama misteriosa che, durante la registrazione, gli ha tirato un ceffone. Questo episodio riporta alla mente i tempi in cui anchee Aurora Tropea erano state vittime di comportamenti simili da parte di uomini seduti nel parterre maschile. Stando alle parole della, anche Armando Incarnato avrebbe provato ad ottenere foto sue foto hot: Con me ci ha provato Armando ma assolutamente non ha nulla ...