GF Vip | bufera su Katia Ricciarelli | la frase omofoba che fa infuriare

Leggi su chenews

(Di giovedì 2 dicembre 2021)torna ancora al centro delle polemiche per unadetta nella casa del GF Vip. Il web questa volta non ci passa. Ecco cosa è successo.(GettyImages)Una nuova conversazione manda la soprano italiana nuovamente al centro delle polemiche., che era stata accusata qualche tempo fa per delleomofobe nei confronti di Alex Belli, torna a far scatenare il web per lo stesso identico motivo. Nelle ultime ore nel GF Vip c’è stata una conversazione che non è piaciuta per niente agli spettatori. L’ex moglie di Pippo Baudo è stata protagonista di una chiacchierata con Manila Nazzaro e Soleil Sorge che ha fattoi social. Al centro della ...