GF Vip | Alex Belli lascia la Casa | il motivo della decisione

(Di venerdì 3 dicembre 2021) GF Vip, il noto attoreha preso unadavvero drastica: “Devo andarmene”. Scopriamo cos’ha detto. Ladi(via social)In questi ultimi giorni finalmentesi è dichiarato a Soleil Sorge. L’attore ha infatti confessato all’influencer di essere innamorato. L’uomo ha anche ammesso che se non fosse stato sposato sicuramente sarebbe nata una storia con lei. Ma oggi il 38enne ha annunciato una scelta drastica: è più sicuro che mai di abbandonare il reality il prossimo 13 dicembre. Unamaturata per salvare il suo matrimonio con Delia Duran e soprattutto per salvaguardare l’immagine di Soleil. Scopriamo insieme cos’ha detto l’attore di CentoVetrine. LEGGI ANCHE ...

Una nuova polemica ha investito nelle ultime ore la casa del Grande Fratello. Sui social, infatti, ha destato scalpore una frase pronunciata mercoledì 1 dicembre, da Katia ...dormono anche...Se fai il Grande Fratellodevi mettere in gioco la tua carriera. Se non giochi niente è difficile. Per esempio Lulù, deve approfittarne per fare un bagaglio nella vita.vorrei capirlo anch'...All'interno della Casa di Cinecittà, Alex Belli ha svelato al nuovo arrivato Biagio quella che è la sua concezione sul tema amore, soffermandosi sull'attuale situazione che sta vivendo con la modella ...Anonimamente i VIP hanno scritto dei pensieri legati alla loro esperienza: è il momento di leggerli e scoprire chi li ha scritti!