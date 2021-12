GF Vip 6 | le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 21 | “Ma chi ce crede???”

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 2 dicembre 2021) No ma le foto paparazzate di Delia quanto erano finte? Alfonso che forse pensa che davanti alla TV ci sia tutta gente rinco****nita, e dice “no no sono proprio foto rubate nel backstage di un evento”, poi vai a vedere le foto e sono non posate ma posatissime: hanno una luce pazzesca che neanche quando si fa uno shooting riescono a trovare. Alex che minimizza dicendo che il ragazzo è Simone un loro amico, ma no, Signorini non è soddisfatto “beh a me non sembrano affatto delle foto tra amici” ma che cavolo dice che sembrano tratte da un fotoromanzo? Incredibile come in quello studio si faccia la morale su qualsiasi cosa, ma si voglia a tutti i costi far copulare due impegnati fuori dalla casa. Hai una moglie? Ma chissenefrega, rotolati sotto le coperte con Soleil che facciamo il picco di ascolti! Per carità Alexman e Soledad non si tireranno mica indietro, dopo il limone nella scena ...