Gf Vip 6, ennesimo scivolone per Katia Ricciarelli: "Biagio D'Anelli è normale o è gay?" (Di giovedì 2 dicembre 2021) ennesimo scivolone per Katia Ricciarelli nella Casa del Gf Vip 6. Questa volta nei confronti di Biagio D'Anelli, ma in realtà le parole della donna hanno coinvolto la sensibilità di moltissimi spettatori, che si sono sentiti feriti dalle affermazioni fuori luogo della gieffina. Durante una chiacchierata con Soleil Sorge e Manila Nazzaro, come hanno riportato i colleghi di Biccy.it, Katia "si è lasciata andare a dei commenti davvero infelici in merito alla sessualità del nuovo gieffino, che dovrebbe dormire con la Sorge e Belli nel lettone a quattro piazze nella camera privata". "Ma mica ci entrano loro due là dentro", ha esordito Katia Ricciarelli, "Speriamo che non ci entrino là nel letto insieme Giacomo e Biagio,

