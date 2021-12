Germania | il saluto di Angela Merkel

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Auguro alla futura coalizione, guidata da Olaf Scholz “tutto il meglio, il meglio della fortuna e molto successo”. A dirlo questa sera la cancelliera tedescadurante la cerimonia dialle forze armate, cui era presente Scholz, che la settimana prossima le succederà alla guida del governo federale della. “I miei 16 anni da cancelliera sono stati pieni di eventi e di sfide. Mi hanno messa alla prova sia come cancelliera che come essere umano. allo stesso tempo mi hanno dato un senso di appagamento”, ha detto. La cancelliera ha ricordato i difficili momenti della crisi finanziaria ed economica nel 2008 e di quella dei migranti nel 2015, che hanno chiarito “quanto le istituzioni e gli strumenti internazionali siano indispensabili per poter affrontare le grandi sfide ...

... luogo simbolo della nuova. Le tre canzoni Come da tradizione, la cancelliera prima della cerimonia aveva dovuto scegliere tre canzoni da far eseguire all'orchestra per il suo. Merkel ...Si valuta l'obbligo vaccinale La, inoltre, avvierà il dibattito parlamentare per il ... Consiglio europeo, l'ultimo summit con Angela Merkel: dalla standing ovation dei leader Ue aldi ...Un discorso breve, nel quale ha espresso “gratitudine” per il lungo incarico e sottolineato che la “fiducia è il più grande capitale in politica”. Durante lo Zapfenstreich, la cerimonia di congedo da ...Si svolge sempre dopo il tramonto, con una sfilata al lume delle torce e diversi brani musicali, fra cui l’inno nazionale La cancelliera tedesca Angela Merkel riceverà stasera gli onori militari per l ...