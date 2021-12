Germania | il presidente della commissione sui vaccini | ' Ai miei figli non lo farei'

Advertising

AnnalisaChirico : Sull’obbligo vaccinale non decide la presidente von der Leyen. È una competenza nazionale: decidono i governi, non… - marcodimaio : In #Germania la coalizione “semaforo” ha trovato l’accordo. Parte il governo Spd-Verdi-liberali. Il nuovo canceller… - Ciu4AcT7gt2e : RT @Lantidiplomatic: “Non vaccinerei mio figlio di 7 anni contro il Covid'. Thomas Mertens, presidente Stiko - Comitato permanente per la… - ItaloQuico : RT @Lantidiplomatic: “Non vaccinerei mio figlio di 7 anni contro il Covid'. Thomas Mertens, presidente Stiko - Comitato permanente per la… - GhitaIacono : RT @Lantidiplomatic: “Non vaccinerei mio figlio di 7 anni contro il Covid'. Thomas Mertens, presidente Stiko - Comitato permanente per la… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania presidente

'Il contro il ? Ai miei figli non lo farei'. Dichiarazioni che faranno discutere, quelle di Thomas Mertens ,della commissione Stiko, specializzata sui vaccini in . Proprio mentre il Parlamento si appresta a discutere l'obbligo vaccinale, arriva un'inaspettata presa di posizione da parte di un ...La, dove i contagi sono in aumento quindi la situazione va monitorata, vige l'obbligo di ... Nelle misure, che verranno a breve presentate dalBiden, è previsto per tutti coloro che ...La cancelliera tedesca uscente Angela Merkel ha annunciato l'introduzione in Germania del lockdown per le persone non vaccinate contro il Covid. The post Lockdown per i non vaccinati e obbligo vaccina ...«Il vaccino contro il Covid? Ai miei figli non lo farei». Dichiarazioni che faranno discutere, quelle di Thomas Mertens, presidente della commissione Stiko, specializzata ...