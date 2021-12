Germania | dalla capienza ridotta negli stadi alla proposta di vaccino obbligatorio | tutte le misure per frenare la nuova ondata di Covid

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 dicembre 2021) In una conferenza stampa oggi Angela Merkel, Olaf Scholz, il Governatore del Nord Reno Vestfalia, Hendrick Wüst, e il sindaco di Berlino ancora in carica, Michael Müller, hanno reso note le nuoveminime comuni che varranno inper cercare di spezzare la quartadella pandemia. Potranno tuttavia essere inasprite in funzione delle esigenze locali, ma non è stato specificato quanto e come. Se anche l’incidenza settimanale dei nuovi casi ogni 100mila abitanti sta lentamente scendendo ed oggi è a 439,2, mentre ieri era 442,9, i ricoveri nelle terapie intensive aumentano e il carico in molti ospedali è al limite, obbligando a trasferimenti di malati che non dovrebbero essere trasportati. Annunciando leAngela Merkel ha parlato di un “atto di solidarietà nazionale”. VALIDITÀ DEL CERTIFICATO DI ...