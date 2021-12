Genoa-Milan, Kjaer costretto ad uscire, distorsione al ginocchio (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il difensore del Milan Simon Kjaer è stato costretto a lasciare il campo dopo pochi minuti della partita contro il Genoa. Il centrale danese ha accusato un trauma contusivo-distorsivo ginocchio sinistr. Domani su Kjaer verranno effettuati gli accertamenti del caso. Leggi su footdata (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il difensore delSimonè statoa lasciare il campo dopo pochi minuti della partita contro il. Il centrale danese ha accusato un trauma contusivo-distorsivosinistr. Domani suverranno effettuati gli accertamenti del caso.

Advertising

AntoVitiello : Uno scatenato #Messias si abbatte sul #Genoa e porta 3 punti al #Milan. Prima doppietta rossonera per il brasiliano… - acmilan : Can you remember the last Brazilian to score two away goals for us? Find out in our match stats ??… - SkySport : ?? ANCORA JUNIOR MESSIAS?? ?? Doppietta del brasiliano a Marassi ? Il Milan vince 3-0 contro il Genoa ? ?? Gli highlig… - Milannews24_com : #Castillejo in uscita? - rep_genova : Fragile Genoa si consegna al potere Milan: urgono rinforzi [di Massimo Calandri] [aggiornamento delle 12:11] -