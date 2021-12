Genoa-Milan (0-3): analisi tattica e considerazioni (Di giovedì 2 dicembre 2021) Allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova, il Milan ritorna al successo in campionato, battendo per 3-0 il Genoa. I rossoneri rispondono da grande squadra ai recenti blackout contro Fiorentina e Sassuolo, con una prestazione convincente. La squadra di Shevchenko, invece, continua il suo periodo nero che la proietta nelle zone più basse della classifica. Diamo un’occhiata alle formazioni, prima di addentrarci nell’analisi tattica di Genoa-Milan. I padroni di casa scendono in campo col consueto 3-5-2. In difesa, davanti a Sirigu, giocano Vasquez, Masiello e Vanheusden. A centrocampo confermati Cambiaso e Ghiglione esterni, con Sturaro e Rovella ai lati di Badelj. Davanti, con Destro ancora fermo ai box, l’allenatore ucraino si affida ancora a Bianchi ed Ekuban. Pioli, dal canto suo, ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova, ilritorna al successo in campionato, battendo per 3-0 il. I rossoneri rispondono da grande squadra ai recenti blackout contro Fiorentina e Sassuolo, con una prestazione convincente. La squadra di Shevchenko, invece, continua il suo periodo nero che la proietta nelle zone più basse della classifica. Diamo un’occhiata alle formazioni, prima di addentrarci nell’di. I padroni di casa scendono in campo col consueto 3-5-2. In difesa, davanti a Sirigu, giocano Vasquez, Masiello e Vanheusden. A centrocampo confermati Cambiaso e Ghiglione esterni, con Sturaro e Rovella ai lati di Badelj. Davanti, con Destro ancora fermo ai box, l’allenatore ucraino si affida ancora a Bianchi ed Ekuban. Pioli, dal canto suo, ...

