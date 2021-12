Gemma Galgani col Covid: su Instagram spiega come sta (Di giovedì 2 dicembre 2021) Un periodo complicato, quello che ha attraversato da Gemma Galgani, che ha affrontato con il sorriso. La dama del Trono Over di Uomini e Donne è infatti risultata positiva al Coronavirus – seppure con pochi sintomi – e ha così saltato alcune puntate del programma per potersi negativizzare e tornare più forte di prima. Gemma Galgani è guarita dal Covid L’annuncio che tutti stavamo aspettando è finalmente arrivato. La Galgani ha voluto infatti condividere questo momento con tutti i suoi follower, ai quali ha rivolto il ringraziamento più caloroso: “Sono guarita dal Covid! Solo pronunciarne il nome ci insinua, ansia, incertezza e un forte malessere che si evolve in modi diversi, caso per caso. Una prova dura, che bisogna fronteggiare da soli, per ovvi motivi. Io cerco di ... Leggi su dilei (Di giovedì 2 dicembre 2021) Un periodo complicato, quello che ha attraversato da, che ha affrontato con il sorriso. La dama del Trono Over di Uomini e Donne è infatti risultata positiva al Coronavirus – seppure con pochi sintomi – e ha così saltato alcune puntate del programma per potersi negativizzare e tornare più forte di prima.è guarita dalL’annuncio che tutti stavamo aspettando è finalmente arrivato. Laha voluto infatti condividere questo momento con tutti i suoi follower, ai quali ha rivolto il ringraziamento più caloroso: “Sono guarita dal! Solo pronunciarne il nome ci insinua, ansia, incertezza e un forte malessere che si evolve in modi diversi, caso per caso. Una prova dura, che bisogna fronteggiare da soli, per ovvi motivi. Io cerco di ...

