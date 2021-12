Gemma Galgani | clamoroso attacco | la sua collega non gliele manda a dire

(Di giovedì 2 dicembre 2021) La dama di Uomini e Donne,, è stata duramente attaccata per il suo rapporto con un altro protagonista Veronica Ursida che, qualche tempo fa, è stata al Trono Over di Uomini e Donne è tornata a parlare a PiùDonna.it di due sue ex compagni:ed Armando Incarnato. Allora, la Ursida non L'articolo proviene da Inews.it.

0_Enomis__ : Ho appena scoperto che Gemma Galgani percepisce €2.000 a registrazione per un totale di €140.000 all’anno. Tutto q… - coseditv : Trash Carola nell'acqua come la sfilata di Gemma Galgani #Amici21 - zazoomblog : Gemma Galgani: chi è età che lavoro fa chi è l’ex marito Instagram figli Costabile - #Gemma #Galgani: #lavoro… - gossipblogit : Gemma Galgani: “Sono guarita dal Covid” - instaNewsIT : Gemma lo annuncia così #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : Gemma Galgani

Si passa a Pinuccia e Alessandro che sono sempre più uniti, mentre- ancora in collegamento con lo studio - ammette di aver messo gli occhi su Luigi . Il cavaliere, messo alle strette ...A Uomini e Donne ,in collegamento da casa per via della positività al Covid - 19 ha adocchiato Luigi . Il cavaliere non disdegna e Tina si infuria: ' ma scusa cosa ti piace ?' con lache da casa replica ' ...La dama di Uomini e Donne, Gemma Galgani, è stata duramente attaccata per il suo rapporto con un altro protagonista ...Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Matteo Ranieri porta in esterna Martina ed è sul punto di baciarla dopo pochi minuti di conoscenza.