Gelo Grillo-Conte, 'no' del garante a uso suo blog (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il blog di Beppe Grillo, un tempo scintilla del M5S. Si sarebbe giocato sul portale del garante del Movimento l'ultimo strappo tra il fondatore dei 5 Stelle e i vertici pentastellati. Complice l'operazione due per mille, ma anche tutta una serie di inciampi e mancati coinvolgimenti che Grillo continua a rimproverare alla nuova leadership, affidata all'ex premier Giuseppe Conte. La questione, stando a fonti vicine al garante del Movimento, sarebbe questa. Per avvicinare la parti – Conte da un lato e Grillo dall'altro – ma anche per strizzare l'occhio alla vecchia base grillina, i vertici del Movimento avrebbero accarezzato l'idea di un maggior coinvolgimento del comico genovese, anche tornando a parlare attraverso il suo blog, un tempo ...

