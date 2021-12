Frode da oltre 90 milioni di euro: arrestato un giudice tributario (Di venerdì 3 dicembre 2021) Brescia, Frode fiscale da oltre 90 milioni, arrestato giudice tributario, consulente e imprenditore: tutti accusati di corruzione Il Gruppo della Guardia di Finanza di Brescia, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Brescia, ha eseguito questa notte un’ordinanza applicativa di misura cautelare per mezzo della quale sono stati disposti arresti domiciliari nei confronti di Leggi su periodicodaily (Di venerdì 3 dicembre 2021) Brescia,fiscale da90, consulente e imprenditore: tutti accusati di corruzione Il Gruppo della Guardia di Finanza di Brescia, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Brescia, ha eseguito questa notte un’ordinanza applicativa di misura cautelare per mezzo della quale sono stati disposti arresti domiciliari nei confronti di

Advertising

LegaSalvini : FRODE DA OLTRE MEZZO MILIONE: IN 42 PERCEPIVANO REDDITO CITTADINANZA SENZA AVERNE DIRITTO - Zamberlett : RT @Noiconsalvini: FRODE DA OLTRE MEZZO MILIONE: IN 42 PERCEPIVANO REDDITO CITTADINANZA SENZA AVERNE DIRITTO - Francoleober : Frode al fisco da oltre 90 mln. Arrestato giudice tributario. Morra: ‘Quanti giornali hanno aperto con questa notiz… - pietro30199674 : RT @LegaSalvini: FRODE DA OLTRE MEZZO MILIONE: IN 42 PERCEPIVANO REDDITO CITTADINANZA SENZA AVERNE DIRITTO - ventoc : RT @Noiconsalvini: FRODE DA OLTRE MEZZO MILIONE: IN 42 PERCEPIVANO REDDITO CITTADINANZA SENZA AVERNE DIRITTO -