Francesco Sambati in mostra a Martina Franca con Aphasìa | fotografie che raccontano l’incomunicabilità Le opere saranno esposte h 24 da venerdì 3 dicembre a domenica 12 dicembre

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Da(24/24, ingresso libero), presso la galleria 1m² in via Gian Battista Vico 26 a, sarà allestita, unafotografica di. In, come scrive Stefania Dubla: “la lingua pretende congruenza tra pensiero e scrittura; ma nella ricerca della decodificazione si comprende quanto il pensiero sia in vero intraducibile, incomunicabile nelle forme prestabilite e coerenti della lingua. Questa è l’di, un’espressione di vuoto che tutto contiene. I suoi scatti sono atmosfere metafisiche, un insieme di elementi reali che accolti nella composizione perdono la ...